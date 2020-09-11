Украинская делегация прибыла в Берлин на переговоры советников «Нормандской четверки»

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации, который возглавляет вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, в пятницу прибыл в Берлин, где должны начаться переговоры делегаций стран-участниц Нормандского формата на уровне политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, по словам Ермака, украинская сторона в очередной раз подчеркивает огромное стремление народа Украины к установлению мира на своей земле.
«Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров „Нормандской четверки“ в Париже. По каждому пункту мы предоставляли свои компромиссные предложения», — цитирует его пресс-служба ОП.
Ермак отметил: перемирие показало, что всё возможно, если есть желание.
«Пришло время конкретных действий и конкретных шагов. Пришло время провести следующий саммит лидеров стран Нормандского формата», — считает руководитель Офиса президента Украины.
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