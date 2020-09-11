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Украина хочет в Берлине добиться возобновления взаимного освобождения пленных

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Украина хочет в Берлине добиться возобновления взаимного освобождения пленных

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что в ходе переговоров советников лидеров стран «Нормандской четверки» в Берлине украинская сторона намерена привлечь к процессу поддержания режима тишины на Донбассе всех участников Нормандского формата.

«Конечно, мы будем поднимать очень важный вопрос о режиме тишины, который длился шесть недель, и мы будем делать все необходимое, чтобы его поддерживать и не дать сорвать. Сегодня нам очень важно привлечь к этому процессу всех участников Нормандского формата», — сказал он журналистам в пятницу в Берлине, сообщает Интерфакс-Украина.

Ермак указал, что украинская делегация, безусловно, будет поднимать очень важный вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц, и надеется, что удастся добиться того, чтобы на ближайшем заседании Минской ТКГ был возобновлен процесс взаимного освобождения.

«Для нас это остается одной из приоритетных задач. Украинская сторона сделала свое домашнее задание, и мы сегодня будем об этом говорить», — подчеркнул он.

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Руководитель Офиса президента также отметил, что в Берлине обсудят процесс вокруг согласования новых точек разведения сил сторон на Донбассе, разминирования территории, открытия новых КПВВ на линии разграничения, который продолжается в рамках ТКГ.

нормандский формат, Андрей Ермак
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