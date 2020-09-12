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S&P ожидает ухудшения состояния экономики Беларуси

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S&P ожидает ухудшения состояния экономики Беларуси

Международное агентство S&P пересмотрело свой прогноз относительно будущего кредитного рейтинга Беларуси. Сами рейтинги остались на прежнем уровне B/B (долгосрочный/краткосрочный), однако прогноз изменен со «стабильного» на «негативный».

В агентстве изменение прогноза объяснили ситуацией, которая сложилась после президентских выборов в августе. Указывается, что вкладчики стали спешно переводить вклады в иностранную валюту, что привело к снижению стоимости белорусского рубля и, как следствие, росту государственного долга, поскольку он на 95% номинирован в иностранной валюте.

В S&P отмечают, что при сложившейся ситуации существуют определенные риски для стабильности банковской системы. «Все это может привести к истощению имеющихся валютных резервов центрального банка Беларуси и создать для правительства риски условных обязательств. С начала августа валовые резервы снизились на $1,4 млрд до 2,6 месяцев покрытия импорта», - говорится в сообщении.

Аналитики агентства предположили, что неопределенность после «спорных президентских выборов» может продлиться на некоторое время. «Это, в свою очередь, может повлиять на экономический рост Беларуси и ее способность получить доступ к иностранным рынкам капитала в следующие 12-18 месяцев», - отметили они

Рейтинговое агентство предупредило, что рейтинг Беларуси может быть понижен в том случае, если граждане страны продолжат переводить вклады в иностранные валюты, а возможные кредиты от России и Китая не помогут решить долговые проблемы. При этом в S&P допустили возможную неудачу переговоров с Москвой из-за возможных политических уступок, на которые Минск в результате не пойдет. При самом негативном сценарии, когда власти исчерпают валютные резервы (на 1 сентября золотовалютные резервы Нацбанка Беларуси составили $7,5 млрд), возможен вариант, при котором они пойдут на ограничение свободного доступа иностранной валюты.

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В S&P помимо этого допустили изменение прогноза на «стабильный» в том случае, если белорусское правительство представит ясную программу стабилизации экономического, налогового и финансового секторов.

Накануне в S&P заявили о том, что реакция белорусских властей на беспорядки в стране повышает вероятность международных санкций, что также может навредить доверию инвесторов.

S&P, Беларусь
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