Рада создала ВСК по расследованию коррупции в органах ГАСК

Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по вопросам расследования фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

Как передает корреспондент Укринформа, это решение поддержали 316 народных депутатов.

В состав комиссии вошли 14 народных депутатов: Александр Аликсийчук, Владимир Ватрас, Олег Дунда, Сергей Мандзи, Максим Павлюк, Андрей Стрихарский, Елена Шуляк, Иван Юнаков (все — из фракции «Слуга народа»), Наталья Приходько ( «Оппозиционная платформа — За жизни »), Андрей Пузийчук («Батькивщина»), Николай Величкович ( «Европейская солидарность»), Ярослав Юрчишин («Голос»), Владимир Арешонков (депутатская группа «Доверие»), Виктор Бондарь (депутатская группа «За будущее»).

Возглавил ВСК Пузийчук, а его заместителем стал Юрчишин.

Напомним, Кабинет Министров 13 марта 2020 г. принял постановление о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСК) и создании вместо нее отдельных органов, между которыми будут распределены функции ГАСК. Соответствующие постановления Кабмина вступили в силу 15 марта.

В частности, правительство создало Государственную сервисную службу градостроительства Украины (Держсервісбуд), основными задачами которой является предоставление (получение, регистрация), отказ в выдаче или аннулирование (отмена) документов, дающих право на выполнение подготовительных и строительных работ, приём в эксплуатацию законченных строительством объектов. Также образована Государственная инспекция градостроительства и Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве.

9 сентября правительство приняло постановление, согласно которому будут созданы территориальные органы Государственной сервисной службы градостроительства (Держсервісбуд) как структурные подразделения его аппарата.