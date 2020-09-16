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Путин обошел Трампа по уровню доверия в мире

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Путин обошел Трампа по уровню доверия в мире

Жители 13 развитых стран мира больше доверяют президенту России Владимиру Путину, чем его американскому коллеге Дональду Трампу, свидетельствуют данные опроса независимого исследовательского центра Pew Research.

Исследование проводилось в Великобритании, Франции, Германии, Канаде, Бельгии, Нидерландах, Италии, Испании, Швеции, Дании, Японии, Южной Корее и Австралии. Его участникам был задан вопрос об их доверии в отношении шести мировых лидеров — Дональда Трампа, Владимира Путина, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, британского премьер-министра Бориса Джонсона и председателя КНР Си Цзиньпина.

Социологи выяснили, что больше всего жители этих стран доверяют Меркель. Об этом заявили 76% опрошенных. На втором месте оказался Макрон (64%). Третью позицию по уровню доверия занял Джонсон (48%).

Владимиру Путину в его подходе к международным делам доверяют 23% респондентов, Си Цзьньпину — 19%, меньше всего доверяют Трампу — 16%.

Наибольшее доверие российскому президенту выразили жители Италии (37%) и ФРГ (31%). Президенту США больше всего доверяют жители Японии (25%).

«С тех пор как пост президента занял Дональд Трамп, имидж США ухудшился во многих регионах мира. ...Падение рейтинга в последний год частично связано с тем, как в США боролись с пандемией», — отмечают исследователи.

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Согласно данным опроса, в Великобритании, которая является традиционным союзником США, за последние 20 лет уровень доверия к Штатам упал на более чем 40%. Так, в 2000 году к США положительно относились 83% британцев, теперь — 41%. Во Франции уровень доверия к США за аналогичный период упал с 62 до 31%, в Германии — с 78 до 26%, в Японии — с 77 до 41%, в Канаде — с 72 до 35%. Наибольшее доверие к США проявляют жители Южной Кореи (59%).

Владимир Путин, Дональд Трамп
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