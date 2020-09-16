Потребнастроения украинцев в августе продолжили улучшаться

Индекс потребительских настроений (ИПН) украинцев после роста июле на 1,7 пункта, в августе улучшился на 1,8 п. — до 68,5 п. по 200-бальной шкале, свидетельствует исследование агентства Info Sapiens.
«Существенных изменений в значении индексов в августе не произошло. Индексы стабильны со слабой тенденцией к улучшению», — сообщается на сайте агентства в среду.
Согласно исследованию, в августе индекс текущего положения (ИТС) вырос на 1,8 п. — до 62,5 п., в частности индекс текущего личного материального положения увеличился на 2,4 п. (до 50,8 п.), а индекс целесообразности крупных покупок — на 1,2 п. (до 74,2 п.).
В то же время индекс экономических ожиданий (ИЭО) за прошлый месяц вырос на 1,7 п. — до 72,5 п., в том числе индекс ожидаемых изменений личного материального положения снизился на 1 п. (до 74,4 п.), тогда как индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года увеличился на 2,8 п. (до 60 п.), а на протяжении ближайших пяти лет — на 3,3 п. (83 п.).
В отчете Info Sapiens указывается, что в августе показатель индекса ожидаемой динамики безработицы улучшился (сократился — ИФ) на 10 п. — до 140 п., а как индекс инфляционных ожиданий вырос на 0,9 п. — до 186,1 п.
Вместе с тем ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших трех месяцев немного улучшились — индекс девальвационных ожиданий снизился на 4,9 п. — до 156,9 п.
Как сообщалось, потребнастроения украинцев в 2019 году резко выросли в первые месяцы после президентских выборов: за второй-третий квартал они подскочили с 65,3 до 97,5 пункта. Однако в последующие два месяца было зафиксировано их снижение до 91,7 пункта, и лишь декабрь несколько улучшил показатели.
В январе 2020 года потребнастроения ухудшились до 89 пунктов, в феврале — до 81,9 пунктов (к уровню мая-2019), в марте — до 73 п., в апреле — до 66,2 п., после чего возросли в мае — до 76,3 п. и вновь снизились в июне — до 65,1 п.
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