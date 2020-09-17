Российский ученый, профессор университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев сообщил СМИ, что российского оппозиционного политика Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира.

По словам Ерофеева, Навального на получение премии выдвинули «ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией».

Конкретных имен Ерофеев не назвал, но в комментарии «Дождю» он отметил, что среди выдвинувших Навального ученых есть «большие люди».

Алексей Навальный, по данным властей Германии, был отравлен в России веществом класса «Новичок». Он больше двух недель провел в коме; сейчас политик продолжает лечение в берлинской клинике «Шарите». Власти России настаивают, что анализы, взятые у политика в Омске, где он был первоначально госпитализирован, не показали наличия ядов.

Выдвинуть кандидата на Нобелевскую премию мира может профессор любого университета мира, каких-либо конкретных требований к кандидату при этом нет. Помимо этого, выдвигать кандидатов могут члены национальных правительств и парламентов, главы государств и некоторые другие категории лиц.

До сих пор ни один россиянин не получал Нобелевской премии мира. Во времена СССР награду присуждали Андрею Сахарову (1975 год) и Михаилу Горбачеву (1990 год).