Европарламент не признал Лукашенко президентом и проголосовал за санкции

Европарламент отказался признавать Александра Лукашенко президентом по истечении текущего срока полномочий и потребовал жестких, в том числе финансовых, санкций против Минска, а также в отношении граждан РФ, «поддерживавших Лукашенко». Об этом говорится в принятой в четверг резолюцию Европарламента по Беларуси.

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны для выполнения даже институтами ЕС.

«Европарламент... отвергает результаты выборов, состоявшихся в Беларуси 9 августа, не признает Александра Лукашенко президентом по истечении его нынешнего срока полномочий, — отмечается в ней. — Европарламент призывает Совет ЕС безотлагательно ввести широкие и эффективные санкции против всех белорусских лиц, виновных в фальсификации выборов, насилии и репрессиях в Беларуси; ... изучить возможность включения в него российских граждан, непосредственно причастных к поддержке режима Лукашенко в Беларуси».

Европейский парламент также призвал ЕС блокировать предоставление Беларуси кредитов по линии Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития и начать широкое финансирование оппозиции этой страны.