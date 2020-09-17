Украина отменила запрет на въезд в страну российскому рэперу Басте

Министерство культуры и информационной политики Украины по запросу Службы безопасности исключила в четверг российского рэп-исполнителя Басту (Василия Вакуленко) из списка лиц, которым запрещен въезд в страну в целях обеспечения нацбезопасности.

«По представлению СБУ российский рэпер Баста исключен из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности», — говорится в сообщении Минкульта.

В сентябре 2017 года Баста был внесен в черный список, ему запретили въезд в Украину сроком на три года. Российский рэпер нарушил законодательство при посещении Крыма. Баста последний раз выступал в Киеве 17 июня 2017 года.

Ранее СБУ запретила въезд в страну более 140 российским артистам. В черный список, который периодически пополняется, вошли режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Валентина Талызина, Наталья Варлей, певец Лев Лещенко.