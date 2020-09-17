Войти
Зеленский внезапно вспомнил о борьбе с коррупцией
официально
Зеленский внезапно вспомнил о борьбе с коррупцией
Трамп назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 в США
позиция
Трамп назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 в США

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Нардепа Юрченко уже допросили, ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения

318
Нардепа Юрченко уже допросили, ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения

Народный депутат Александр Юрченко в четверг был допрошен в качестве подозреваемого, также ему было вручено ходатайство об избрании меры пресечения.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), после вручения подозрения народному депутату Украины проведен допрос указанного депутата в качестве подозреваемого и было вручено ходатайство об избрании ему меры пресечения.

«Так, антикоррупционные органы будут просить суд принять народного депутата под стражу с возможностью внесения залога в размере 6,5 млн грн», — сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что о дате и времени заседания по избранию меры пресечения будет сообщено дополнительно.

Ранее прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры уведомили о подозрении в совершении преступления народному депутату Александру Юрченко.

Читайте также: Зеленский заявил, что Юрченко обязательно сядет в тюрьму

По данным следствия, народный избранник в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту, и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов-членов Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг за голосование за представленные им предложения.

САП, Александр Юрченко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 17 сентября 2020
Среда, 16 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Чем больше Зеленский становится похож на Порошенко 2.0, тем быстрее падает рейтинг «слуг»

73,22 % голосовали на президентских выборах против Порошенко - а теперь мы видим, что нам подсунули Порошенко 2.0, только в гриме Зеленского. Вот почему на наших глазах тает доверие, зато растет рейтинг недоверия Зеленскому. Вот почему рейтинг «слуг» падает. Вот почему растет рейтинг оппозиции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

За 30 лет экономика Китая выросла в 40 раз. Как это китайцам удалось?

Китайский рынок госзакупок является закрытым для других стран. Учитывая, что государство в Китае является основным инвестором в строительство инфраструктуры, то это приводит к развитию китайских компаний. С другой стороны, если бы Китай для своих инфраструктурных проектов потреблял исключительно иностранные товары, то Китай бы превратился в хронического должника. А ситуация могла бы быть совсем другой.
Виталий Романченко
Виталий Романченко
политический аналитик

Рейтинг «Фокуса» продемонстрировал, кто в украинской политике является самостоятельной фигурой

Интересные выводы получаются, если перевести рейтинг «100 самых богатых людей Украины» от журнала «Фокус» в политическую плоскость. Дело в том, что, кроме традиционных участников в лице Рината Ахметова, Виктора Пинчука и других представителей крупного бизнеса, в первой десятке присутствуют еще две фигуры - это глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко и глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016