Нардепа Юрченко уже допросили, ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения

Народный депутат Александр Юрченко в четверг был допрошен в качестве подозреваемого, также ему было вручено ходатайство об избрании меры пресечения.
Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), после вручения подозрения народному депутату Украины проведен допрос указанного депутата в качестве подозреваемого и было вручено ходатайство об избрании ему меры пресечения.
«Так, антикоррупционные органы будут просить суд принять народного депутата под стражу с возможностью внесения залога в размере 6,5 млн грн», — сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.
Отмечается, что о дате и времени заседания по избранию меры пресечения будет сообщено дополнительно.
Ранее прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры уведомили о подозрении в совершении преступления народному депутату Александру Юрченко.
По данным следствия, народный избранник в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту, и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов-членов Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг за голосование за представленные им предложения.
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