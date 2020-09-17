ЕС и США потребовали прозрачности избрания руководителя САП

ЕС и США совместно заявили, что от прозрачности избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуроры (САП) будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.
«ЕС, США приняли к сведению решение Верховной Рады о назначении членов комиссии для выбора специализированного антикоррупционного прокурора. Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого — добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter посольства США в Украине и представительства ЕС в Украине в четверг.
Ранее сегодня Верховная Рада включила в состав конкурсной комиссии на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуры 7 человек от парламента. Среди них не было ни одного представителя иностранных или грантовых организаций.
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