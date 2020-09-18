Войти
Зеленский возмущен тем, что Порошенко считает себя монархом Украины
резонанс
Зеленский возмущен тем, что Порошенко считает себя монархом Украины
Шмыгаль уверен, что безвиз с Европой не отменят
позиция
Шмыгаль уверен, что безвиз с Европой не отменят

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

резонанс
RSS

Правительство ведет «Укргидроэнерго» к банкротству

291
Правительство ведет «Укргидроэнерго» к банкротству

Правительство Украины планирует переподчинить государственную компанию «Укргидроэнерго» напрямую премьер-министру Денису Шмыгалю. Такой шаг правительства эксперты расценивают как рейдерскую атаку на «Укргидроэнерго» с целью получить контроль за последним прибыльным предприятием энергетической отрасли, сообщают Вести.

Убыток «Укрэнерго» составил 18 млрд. грн за первое полугодие 2020 г., убыток НАЭК «Энергоатом» - 2,65 млрд. грн, убыток «Центрэнерго» - 493 млн грн. «Укргидроэнерго» закончила первое полугодие 2020 г. с чистой прибылью 1,3 млрд грн и заплатило в бюджет 1 млрд. грн дивидендов.

Попытка правительства Дениса Шмыгаля взять под контроль «Укргидроэнерго» реализуется за спиной президента Владимира Зеленского. Таким решением премьер Шмыгаль подрывает авторитет Зеленского и наносит вред его репутации, так как складывается впечатление, что президент соучастник рейдерского захвата «Укргидроэнерго», отмечают журналисты.

Группа народных депутатов фракции «Слуга народа» обратилась к премьеру Денису Шмыгалю и в.и.о. министра энергетики Ольги Буславец с требованием разъяснить причины столько быстрого и непрозрачного переподчинения единственного прибыльного государственного предприятия электрогенерации.

Решение правительства Шмыгаля переподчинить «Укргидроэнерго» также является нарушением международных договоренностей Украины и ЕС. Соглашении об Ассоциации между Украиной и ЕС запрещает Кабмину управлять имуществом предприятий, в т.ч. «Укргидроэнерго». Государство может управлять «Укргидроэнерго» и другой собственностью или через Минфин, или через Минэкономики, или через профильное министерство.

Решение правительства относительно «Укргидроэнерго» направлено на дальнейшую продажу «Укргидроэнерго» заинтересованным бизнес-структурам. При этом «Укргидроэнерго» получило международные кредиты от Европейского инвестиционного банка, а в кредитном соглашении значится, что до возврата кредитов не может быть ни реорганизации, ни объединения, ни разделения, ни других действий с компанией.

Международные договоры предусматривают, что «Укргидроэнерго» ведет работу исключительно через Минэнерго. А правила Организации экономического сотрудничества и развития прямо запрещают совмещать владение и управление государственной собственностью. Соответственно Кабмин не может управлять «Укргидроэнерго».

Компания «Укргидроэнерго» является ключевым участником рынка электроэнергии для обеспечения поставок электроэнергии населению в утреннее и вечернее время-пик (7.00-10.00 и 18.00-21.00). Сейчас компания демонстрирует эффективную и прибыльную деятельность. Переподчинение «Укргидроэнерго» приведет к упадку компании и отказу ЕБРР и Мирового банка финансировать проекты строительства новых ГЭС и ГЭАС.

Читайте также: Госстат подтвердил оценку падения экономики Украины во II кввартале на уровне 11,4%

Правительство демонстрирует низкую эффективность и лоббизм при управлении энергетическими стратегическими государственными предприятиями. В частности, правительство вмешивалось в деятельность компании «Энергоатом», что привело к накоплению 20 млрд. грн долгов «Энергоатомом», напоминает издание.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль работал в компании «ДТЭК Западэнерго».

Укргидроэнерго, Денис Шмыгаль
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 18 сентября 2020
Четверг, 17 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Чем больше Зеленский становится похож на Порошенко 2.0, тем быстрее падает рейтинг «слуг»

73,22 % голосовали на президентских выборах против Порошенко - а теперь мы видим, что нам подсунули Порошенко 2.0, только в гриме Зеленского. Вот почему на наших глазах тает доверие, зато растет рейтинг недоверия Зеленскому. Вот почему рейтинг «слуг» падает. Вот почему растет рейтинг оппозиции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

За 30 лет экономика Китая выросла в 40 раз. Как это китайцам удалось?

Китайский рынок госзакупок является закрытым для других стран. Учитывая, что государство в Китае является основным инвестором в строительство инфраструктуры, то это приводит к развитию китайских компаний. С другой стороны, если бы Китай для своих инфраструктурных проектов потреблял исключительно иностранные товары, то Китай бы превратился в хронического должника. А ситуация могла бы быть совсем другой.
Виталий Романченко
Виталий Романченко
политический аналитик

Рейтинг «Фокуса» продемонстрировал, кто в украинской политике является самостоятельной фигурой

Интересные выводы получаются, если перевести рейтинг «100 самых богатых людей Украины» от журнала «Фокус» в политическую плоскость. Дело в том, что, кроме традиционных участников в лице Рината Ахметова, Виктора Пинчука и других представителей крупного бизнеса, в первой десятке присутствуют еще две фигуры - это глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко и глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016