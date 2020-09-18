Правительство ведет «Укргидроэнерго» к банкротству

Правительство Украины планирует переподчинить государственную компанию «Укргидроэнерго» напрямую премьер-министру Денису Шмыгалю. Такой шаг правительства эксперты расценивают как рейдерскую атаку на «Укргидроэнерго» с целью получить контроль за последним прибыльным предприятием энергетической отрасли, сообщают Вести.

Убыток «Укрэнерго» составил 18 млрд. грн за первое полугодие 2020 г., убыток НАЭК «Энергоатом» - 2,65 млрд. грн, убыток «Центрэнерго» - 493 млн грн. «Укргидроэнерго» закончила первое полугодие 2020 г. с чистой прибылью 1,3 млрд грн и заплатило в бюджет 1 млрд. грн дивидендов.

Попытка правительства Дениса Шмыгаля взять под контроль «Укргидроэнерго» реализуется за спиной президента Владимира Зеленского. Таким решением премьер Шмыгаль подрывает авторитет Зеленского и наносит вред его репутации, так как складывается впечатление, что президент соучастник рейдерского захвата «Укргидроэнерго», отмечают журналисты.

Группа народных депутатов фракции «Слуга народа» обратилась к премьеру Денису Шмыгалю и в.и.о. министра энергетики Ольги Буславец с требованием разъяснить причины столько быстрого и непрозрачного переподчинения единственного прибыльного государственного предприятия электрогенерации.

Решение правительства Шмыгаля переподчинить «Укргидроэнерго» также является нарушением международных договоренностей Украины и ЕС. Соглашении об Ассоциации между Украиной и ЕС запрещает Кабмину управлять имуществом предприятий, в т.ч. «Укргидроэнерго». Государство может управлять «Укргидроэнерго» и другой собственностью или через Минфин, или через Минэкономики, или через профильное министерство.

Решение правительства относительно «Укргидроэнерго» направлено на дальнейшую продажу «Укргидроэнерго» заинтересованным бизнес-структурам. При этом «Укргидроэнерго» получило международные кредиты от Европейского инвестиционного банка, а в кредитном соглашении значится, что до возврата кредитов не может быть ни реорганизации, ни объединения, ни разделения, ни других действий с компанией.

Международные договоры предусматривают, что «Укргидроэнерго» ведет работу исключительно через Минэнерго. А правила Организации экономического сотрудничества и развития прямо запрещают совмещать владение и управление государственной собственностью. Соответственно Кабмин не может управлять «Укргидроэнерго».

Компания «Укргидроэнерго» является ключевым участником рынка электроэнергии для обеспечения поставок электроэнергии населению в утреннее и вечернее время-пик (7.00-10.00 и 18.00-21.00). Сейчас компания демонстрирует эффективную и прибыльную деятельность. Переподчинение «Укргидроэнерго» приведет к упадку компании и отказу ЕБРР и Мирового банка финансировать проекты строительства новых ГЭС и ГЭАС.

Правительство демонстрирует низкую эффективность и лоббизм при управлении энергетическими стратегическими государственными предприятиями. В частности, правительство вмешивалось в деятельность компании «Энергоатом», что привело к накоплению 20 млрд. грн долгов «Энергоатомом», напоминает издание.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль работал в компании «ДТЭК Западэнерго».