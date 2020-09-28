Шмыгаль, возможно, получил «заказ» на «Укргидроэнерго», - эксперт

«Укргидроэнерго» стало жертвой амбиций премьера Шмыгаля, который поставил цель доказать президенту Зеленскому, что он на самом деле эффективный и антикризисный менеджер. Такое мнение высказал член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, сообщает Дело.

«Шмыгаль пытается прослыть эффективным и антикризисным менеджером. Успешное и прибыльное предприятие „Укргидроэнерго“ стало жертвой амбиций премьера Шмыгаля, который поставил цель доказать свою полезность президенту Зеленскому», — заявил Корольчук.

Энергетический эксперт считает, что при попытке переподчинить себе «Укргидроэнерго» премьер Шмыгаль манипулирует документами и игнорирует законодательство. «Только, как оказалось, инициатива Шмыгаля по переподчинению „Укргидроэнерго“ сплошь и рядом оказалась шита белыми нитями. Шмыгаль нарушает закон о „О корпоративном управлении“, который не предусматривает, что правительство может управлять компаниями», — сообщил Юрий Корольчук.

Корольчук высказал опасение, что атака на «Укргидроэнерго» может негативно сказаться на рейтинге и репутации президента Зеленского: «Шмыгаль фактически атаковал предприятие и пошел против реформы управления „Укргидроэнерго“, которая проводилась при участии международных партнеров. Теперь банки могут приостановить кредитование проектов „Укргидроэнерго“. Кто в этом будет виноват? Шмыгаль? Конечно, нет. Все шишки полетят в президента Зеленского и его рейтинг будет проседать дальше. Зачем было подставлять президента — не понятно».

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил о возможном «заказе», который может выполнять в интересах третьих лиц премьер Шмыгаль, инициируя переподчинение «Укргидроэнерго».

«Возможно, Шмыгаль получил „заказ“ на „Укргидроэнерго“ и поспешил его выполнить. Но не рассчитал, что сегодня „Укргидроэнерго“ — это не компания жутких и бандитских 90-х годов. Это фактически современное европейское предприятие, с европейскими практиками ведения бизнеса, с корпоративной этикой. Поэтому уже сейчас реакция европейских партнеров „Укргидроэнерго“ может быть очень жесткой», — уверен Корольчук.

Издание напоминает, что ранее народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что премьер-министр инициировал решение о переподчинении «Укргидроэнерго» непосредственно правительству, чтобы установить контроль над предприятием. Однако, сам Шмыгаль отрицает это, заявив, что «не знает, о чем идет речь».