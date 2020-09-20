Верещук представила кандидатов в депутаты Киевсовета от «Слуги народа»

Народный депутат фракции «Слуга народа и кандидат в мэры Киева от этой партии Ирина Верещук представила кандидатов в депутаты Киевского городского совета от политсилы «Слуга народа».

Как передаёт «Интерфакс-Украина», представление кандидатов в Киевсовет от партии состоялось на городской партийной конференции «Слуги народа», которая прошла во внутреннем дворе университета им.Т.Шевченко.

В команду Верещук на местных выборах вошли: координатор создания сквера Небесной сотни, руководительница общественной организации «Город-сад» и жена министра иностранных дел Евгения Кулеба которая и возглавит список партии на выборах в столице.

«Евгения Кулеба будет первым, так называемым, нулевым номером, то есть если партия „Слуга народа“ наберёт хотя бы 5%, остальные не факт, что попадут, им ещё нужно будет поработать. Такая избирательная система, сорри, мы такую приняли, сами теперь не знаем, что с ней делать, честно говоря, а вот Евгения, в таком случае точно будет в Киевсовете», — сказал в ходе брифинга глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Также кандидатами в депутаты Киевского городского совета от партии стали: адвокат и телеведущий Михаил Присяжнюк, юрист Анна Маляр, первый в истории Украины чемпион по дзюдо, заслуженный мастер спорт Георгий Зантарая, предприниматель и гражданский активист Владислав Трубицин, частный предприниматель, правозащитник Юрий Федоренко, общественный деятель, глава Совета по урбанистике Киева Виталий Селик, замминистра образования и науки Андрей Витренко, призёр Олимпийских игр по легкой атлетике Елена Говорова, популяризатор науки Ксения Семёнова, руководитель ОО «Ветеранское дело», ветеран Алексей Киселев, президент Ассоциации шеф-поваров Украины Игорь Брагин.