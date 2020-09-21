Билл Гейтс спрогнозировал конец пандемии коронавируса в 2022 году

Основатель Microsoft Билл Гейтс дал интервью телеканалу Fox, в котором заявил, что пандемия коронавируса в лучшем случае закончится в 2022 году. Интервью с Гейтсом Fox опубликовал на фоне увеличения пожертвований учрежденного миллиардером благотворительного фонда на борьбу с COVID-19 до $650 млн.
«Конец эпидемии в лучшем случае наступит, вероятно, в 2022 году. Но в течение 2021 года мы сможем снизить показатели распространения вируса, если подойдем к мерам борьбы глобально. Слава богу, технология вакцины уже есть, подоспело финансирование, что компании подключили к работе лучших специалистов. Поэтому я оптимистично полагаю, что это не продлится вечно», — сказал Билл Гейтс.
Соединенные Штаты, по мнению Гейтса, смогут вернуться к нормальной жизни уже летом 2021 года благодаря прогрессу, достигнутому в сфере разработки вакцин. При этом Гейтс заявил, что разочарован тем, что Соединенные Штаты не прилагают усилий для производства и распространения вакцин в более бедных странах.
Как отмечает Fox News, сумма $650 млн, пожертвованная фондом Билла Гейтса на борьбу с COVID-19, стала рекордной для всех подобных организаций.
Гейтс неоднократно критически высказывался по поводу проводимой политики по борьбе с COVID-19. В июле он назвал пустой тратой времени тестирование на коронавирус в США, поскольку результатов приходится ждать слишком долго. Также он критиковал «гонку за вакциной», которую устроили разные страны. Он отмечал, что это может привести к появлению на рынке препаратов, не прошедших необходимых испытаний.
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