В деле бывшего главы Укравтодора Новака появился новый важный свидетель

В деле бывшего министра транспорта и водных ресурсов Польши, экс-главы Укравтодора Славомира Новака к сотрудничеству с польской прокуратурой удалось привлечь нового важного свидетеля.

Он дает показания по делу действий Новака в период его пребывания в должности министра транспорта в правительстве Дональда Туска. Как сообщает Укринформ, об этом в понедельник в ходе пресс-конференции в Варшаве заявил министр юстиции Польши, генпрокурор РП Збигнев Зёбро.

«Господин Славомир Новак, который должен был нести Украине польскую помощь, польскую поддержку, а также показать европейские стандарты в сфере нравственности и этики в публичной жизни, показал нечто другое. К сожалению, мы не можем гордиться им не только в построении дорог и автомагистралей, но также его этическими стандартами элементарной честности в публичной жизни», — заявил Зёбро.

Генпрокурор сообщил, что прокуратуре удалось убедить дать показания по делу Новака одного из ключевых свидетелей, который владеет информацией о деятельности Новака в период работы в правительстве Туска в 2011-2013 годах.

«В результате этого мы узнаем о чрезвычайно печальных историях, связанных с деятельностью Славомира Новака, не только в период, когда он исполнял обязанности главы учреждения, ответственного за строительство дорог и автомагистралей в Украине», — заявил Зёбро.

Он добавил, что показания этого свидетеля будут использованы в дальнейших действиях прокуратуры по Новаку.

Как сообщалось, 22 июля суд Варшавы арестовал Новака на 3 месяца по подозрению в коррупционных действиях в должности главы Укравтодора. Его задержание было следствием сотрудничества украинского НАБУ и польского Центрального антикоррупционного бюро (CBA), а также органов прокуратуры обеих стран. Кроме Новака, подозрения в коррупционном деле, в рамках работы совместной следственной группы, вручены еще пяти лицам, в частности, двум гражданам Польши; иностранцу, представителю одной из компаний-участниц тендеров Укравтодора; бывшей советнице и.о. председателя Укравтодора, гражданке Украины.

Новак возглавлял с 2011 по 2013 год Министерство транспорта и водного хозяйства Польши, а с октября 2016 по октябрь 2019 г. был исполняющим обязанности председателя Укравтодора. В октябре 2016 г. он получил гражданство Украины.

В середине сентября CBA проинформировал об обнаружении двух тайников, в которых Новак спрятал наличные в эквиваленте более 1 млн долларов. Спецслужба также наложила арест на другие активы, которые, как оценивает CBA, приобретены за деньги, происходящие из коррупционных преступлений. Речь идет о двух квартирах, общая стоимость которых оценивается примерно в 2 млн злотых (около 550 тыс. долл.) и автомобиль Land Rover. Кроме того, СBA также изъяла другие материальные ценности, которые могут быть доказательствами по делу.