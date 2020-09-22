В Украине выпустили образовательный сериал для избирателей

Министерство цифровой трансформации запустило образовательный сериал «Избиратель», разработанный совместно с ОО «Центр содействия реформам» к местным выборам 25 октября.
Как передает Укринформ, презентация сериала состоялась 22 сентября.
«Уже 25 октября в Украине пройдут местные выборы, будем выбирать мэров, депутатов городских и районных советов. Но как выбрать, когда теряешься в правилах, партийных списках и бюллетенях? А это даже неполный перечень того, с чем предстоит столкнуться избиратель в процессе своего волеизъявления. Чтобы голосования и подготовка к нему не были стрессом, а в конце стали понятной процедурой мы — Министерство цифровой трансформации и наши партнеры ОО „Центр содействия реформам“ подготовили образовательный сериал „Избиратель“», — отметила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан во время презентации сериала.
Она рассказала, что в рамках курса для избирателей на простом языке объясняют все, что нужно знать о местных выборах-2020: новые правила, как узнать информацию о кандидатах, как проверить свое наличие в списках и чего не следует делать во время голосования.
Образовательный сериал состоит из 10 серий и уже доступен на платформе Действие.Цифровое образование.
«Действие. Цифровое Образование». — бесплатная национальная онлайн-платформа по цифровой грамотности. Сегодня на портале уже представлены около 20 образовательных сериалов в разных сферах.
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