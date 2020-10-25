Экзит-полы: в горсовет Днепра проходят шесть партий, Одессы – пять

В Днепровский городской совет проходят 6 партий: «Пропозиция», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Слуга народа», «Громадская сила», «Европейская солидарность» и «Блок Вилкула Украинская перспектива», свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного совместно «Савик Шустер Студией» и телеканалом «Украина-24» с использованием инструментов социологической компании Liberty Report.

Согласно экзит-полу, партия «Пропозиция» набирает 28,33%, «Оппозиционная платформа — за жизнь» — 17,15%, «Слуга народа» — 15,21%, «Громадская сила» — 10,44%, «Европейская солидарность» — 7,5% и «Блок Вилкула Украинская перспектива» — 5,24%.

Остальные политсилы не преодолели 5-процентный барьер.

В Одесский городской совет проходят 5 партий: «Доверяй делам», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Партия Шария».

Согласно экзит-полу, партия «Доверяй делам» набирает 23,77%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 22,38%, «Слуга народа» — 15,95%, «Европейская солидарность» — 12,72%, «Партия Шария» — 6,63%.

Остальные политсилы не преодолели 5-процентный барьер.