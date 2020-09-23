НБУ согласовал кандидата на должность предправления Ощадбанка

Национальный банк Украины (НБУ) 22 сентября согласовал Сергея Наумова на должности председателя правления государственного Ощадбанка, сообщается на сайте центробанка в среду.

«НБУ 22 сентября 2020 года согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность председателя правления государственного Ощадбанка по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования, проведенного правлением НБУ», — указано в сообщении.