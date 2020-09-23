«Нафтогаз» завершил полугодие с убытком 11,5 млрд гривен

НАК «Нафтогаз Украины» в январе-июне 2020 года получил чистый убыток 11,541 млрд грн против 24,704 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.
Согласно обнародованной на сайте компании консолидированной неаудированной отчетности, ее доход в первом полугодии 2020 года снизился на 21% (на 19,063 млрд грн) — до 71,928 млрд грн.
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