Зеленский пообещал отреставрировать замки и музеи на Закарпатье

В следующем году в рамках программы «Большое строительство» начнется масштабная реставрация замков, музеев и других объектов культурного наследия в Закарпатской области, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки на Закарпатье.
«Также продолжается, и в следующем году будет еще активнее наша программа „Большое строительство“. Кроме новых дорог, новых школ, больниц, мы начнем масштабную реставрацию замков, музеев и других объектов культурного наследия», — сказал Зеленский, выступая на презентации Стратегии развития Закарпатской области в пятницу, передает Интерфакс-Украина.
Президент заверил, что туристический потенциал края и инфраструктурные условия для жителей Закарпатья являются важным для него вопросом.
«А на прошлой неделе парламент Украины принял поданный мною закон, который предоставляет льготы для туристической сферы Украины. Мы не останавливаемся на этом важном, сложном пути, чтобы наши регионы, в частности и Закарпатье, смогли полностью раскрыть свой туристический потенциал», — подчеркнул Зеленский.
Кроме того, глава государства напомнил, что в ходе визита в Словакию было подписано соглашение, которое позволит возобновить полноценную работу международного аэропорта «Ужгород».
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