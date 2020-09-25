Зеленский назвал самые перспективные отрасли для Закарпатья

У Закарпатской области есть потенциал для развития в сфере туризма, автомобильной промышленности, горнолыжной инфраструктуры, виноградарства, креативной и инновационной экономики.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время презентации Стратегии развития региона, сообщает Укринформ.

«Кроме туризма Закарпатье имеет очень хороший потенциал для автомобильной промышленности, значительные запасы минеральных ресурсов, перспективы для креативной и инновационной экономики, развития горнолыжной инфраструктуры, производства органической продукции, ну и конечно, виноградарства и виноделия», — отметил президент.

Владимир Зеленский в пятницу находится с рабочей поездкой на Закарпатье.