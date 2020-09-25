На Закарпатье из трех вариантов выбирают место для нового аэропорта

В Закарпатской области планируют через 2-3 года построить новый аэропорт, а пока восстановят ужгородский.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский журналистам в Закарпатской области, сообщает Экономическая правда.
«Мы решили (со словацким руководством — ред.) вопрос сегодняшнего дня: чтобы заработал аэропорт. Мы планируем обновление этого аэропорта, в любом случае, чтобы он был нормальный, современный, жизнеспособный. Что касается географического положения этого аэропорта, построить на этом месте большой авиационный хаб и продлить взлетно-посадочную полосу невозможно. Поэтому мы будем строить фундаментальный международный современный аэропорт на Закарпатье. Где он будет? У нас есть три варианта. Мы уже закладываем деньги в бюджет следующего года, чтобы были сделаны начальные работы по строительству этого аэропорта Примерно через 2 года, может 3 года, мы построим новый аэропорт. А пока у людей будет возможность сообщаться не только внутри Украины, но и путешествовать по миру», — заявил Зеленский.
Местный чиновник сказал, что за зиму можно будет восстановить терминал, «чтобы было красиво».
Напомним, 24 сентября во время визита Зеленского в Словакию украинская и словацкая стороны подписали соглашение, которое позволит восстановить функционирование международного аэропорта «Ужгород».
Взлетная полоса ужгородского аэропорта заканчивается на границе со Словакией: самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии. Поэтому для полноценной работы аэропорта «Ужгород» необходимо соглашение двух стран об условиях использования Украиной части воздушного пространства Словакии.
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