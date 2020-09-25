В Крыму решили построить установку по опреснению морской воды

Для водоснабжения Симферополя и Симферопольского района в аннексированном Крыму построят станцию для опреснения морской воды. Об этом сообщил «глава» республики Сергей Аксенов, передает его пресс-служба.
«Данная опреснительная установка будет строиться в поселке Николаевка, на берегу моря, в 30 км от Симферополя. Отмечу, что таких проектов в России никто никогда не реализовывал», — заявил Аксенов.
Помимо этого, российский глава Крыма отметил, что в ближайшее время начнется бурение трех скважин. Как пообещал Аксенов, такое решение позволит поставлять в Симферополь до 10 тыс. куб. м воды в сутки. Он добавил, что в будущем из трех водозаборов можно будет получить до 40 тыс. куб. м воды.
Аксенов уверяет, что установка по опреснению морской воды не будет загрязнять окружающую среду. Для решения вопроса с водоснабжением Симферополя власти рассмотрят вариант использования вод реки Салгир.
В аннексированном Крыму существует проблема с водоснабжением с 2017 года.
До 2014 года, когда Крым был в составе Украины, на полуостров вода поступала из Днепра по Северо-Крымскому каналу. В 2017 году в Херсонской области достроили дамбу, полностью перекрывающую водоснабжение полуострова.
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