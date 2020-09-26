Разбившимся в Харьковской области самолетом управлял командир экипажа

Командир экипажа, который доложил об отказе одного из двигателей потерпевшего крушение 25 сентября в Харьковской области военного самолета Ан-26 с курсантами на борту, осуществлял его управление. Об этом сообщила в субботу Служба безопасности Украины.

«По предварительной информации, непосредственно курсанты управления самолетом не осуществляли — все полеты выполнял командир экипажа», — говорится в сообщении СБУ, опубликованном на странице спецслужбы в Facebook. — «После выполнения части маршрута в 20:38 он доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя, в 20:40 — запросил заход на посадку, в 20:43 — прошел дальний привод (приводной радиомаяк — Ред.), в 20:45 — произошла авиакатастрофа».

«Устройство объективного управления самолетом („черный ящик“) не найдено», — добавили в СБУ, его поиски продолжаются. На месте происшествия работают сотрудники СБУ, военной прокуратуры и следователи Госбюро расследований.