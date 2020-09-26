В Украине очередной антирекорд по числу случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки, 25 сентября, в Украине обнаружили 3833 случая коронавируса, 76 больных умерли и 1740 выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Больше всего инфицированных обнаружили в Киеве — 447 человек. 8 больных в столице умерли, 132 человека выздоровели.

Кроме того, 380 случаев коронавируса зафиксировали в Харьковской области, 284 — в Тернопольской, 264 — в Одесской. 201 случай заболевания обнаружили в Днепропетровской области.

До сих пор больше всего случаев коронавируса за сутки в Украине обнаруживали 16 сентября — 3584.