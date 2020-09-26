Статью главы дипломатии ЕС про «банкомат» отредактировали

В текст статьи главы дипломатии Евросоюза Хосепа Борреля внесли изменения, убрав слова про Украину и банкомат.

Борелль находился в Киеве с официальным визитом и в частности встречался с президентом Владимиром Зеленским. Они обсуждали реформы в стране и помощь от Евросоюза. По итогам этой поездки на официальном сайте ЕС появился отчет.

Журналисты обратили внимание на фразу «Как я сказал президенту, Европейский Союз — это не благотворительная организация или банкомат». Сегодня это предложение удалили, остальной текст остался прежним.