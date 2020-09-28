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Реальная зарплата за год выросла на 6%

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Реальная зарплата за год выросла на 6%

Реальная заработная плата в Украине в августе 2020 года по сравнению с августом 2019 года увеличилась на 6%, а к июлю 2020 года сократилась на 2,8%, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.

Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в августе-2020 по сравнению с предыдущим месяцем сократилась на 3%, а в годовом измерении (к августу-2019) увеличилась на 8,6%, составив 11,446 тыс. грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (4,723 тыс. грн).

Ведомство уточняет, что в июле текущего года она составляла 11,804 тыс. грн, в июне — 11,579 тыс. грн, мае — 10,542 тыс. грн, апреле — 10,430 тыс. грн, марте — 11,446 тыс. грн, феврале — 10,847 тыс. грн, январе — 10,727 тыс. грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в августе 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее наблюдался в Тернопольской (на 14,9%), Николаевской (на 13,7%), Кировоградской (на 13%), Сумской (на 12,4%), Черниговской (на 12,3%), Черновицкой (на 12,2%), Ивано-Франковской (на 12,1%), Хмельницкой (на 11,9%) Ривненской (на 11,7%), Луганской (на 10,2%) и Житомирской (на 10,1%) областях.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце наблюдался в Киеве (16,795 тыс. грн), самый низкий — в Черновицкой области (8,996 тыс. грн).

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В августе-2020 к августу годом ранее заработная плата повысилась в сфере предоставления других услуг — на 27,3%, в здравоохранении и социальной защите — на 20,1%, в сфере искусства, спорта и развлечений — на 19,5%, информации и телекоммуникаций — на 15,1%, в сфере административного, вспомогательного обслуживания на 14,6%, в образовании — на 11,8%, профессиональной, научной и технической деятельности — на 10,1%, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — на 8,6%, на предприятиях промышленности — на 7,2%, в сфере операций с недвижимостью — на 6%, в финансовой и страховой деятельности — на 5,6%, в строительстве и в сфере оптовой и розничной торговле — на 4,1%, в сфере госуправления и обороны, обязательного соцстрахования — на 4%, на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности — на 2,7%.

В то же время зарплаты работников в сфере временного размещения и организации питания сократились на 11,3%.

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