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Расшифровку «черных ящиков» Ан-26 проводят в Харькове

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Расшифровку «черных ящиков» Ан-26 проводят в Харькове

Расшифровка бортовых самописцев Ан-26, который упал под Чугуевом вечером 25 сентября, проводится в Харькове.
Об этом журналистам 28 сентября сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, передает Укринформ.

«Да. В Харькове», — сказал он, отвечая на вопрос, где проводится расшифровка записей бортовых самописцев.

«На сегодняшний день сообщено, что самописцы находятся в удовлетворительном состоянии, с ними начали работать следственные органы. И в ближайшее время они в рамках экспертиз все же исследуют информацию, которая там содержится. Я думаю, после того, как следователь позволит озвучить информацию, которая является тайной досудебного расследования, мы сможем уже дискутировать, обсуждать и анализировать (относительно причин авиакатастрофы)», — добавил Кучер.

Также он отметил, что 29 сентября в Харьков в связи со следствием по авиакатастрофе приедет вице-премьер-министр Украины Олег Уруский, который возглавляет соответствующую государственную комиссию.

Напомним, вечером 25 сентября на Харьковщине при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. На борту находились 27 человек: 7 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил.

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На месте катастрофы погибли 25 человек, один курсант умер в больнице от ожогов. Еще один — Вячеслав Золочевский — находится на лечении.

28 сентября вице-премьер-министр Украины Олег Уруский сообщил, что «черные ящики» самолета в удовлетворительном состоянии, их начали расшифровывать, на что потребуется 3-5 дней. Обломки самолета привезли в воинскую часть в Чугуевском районе, где их исследуют, собирая вместе.

Харьков, Чугуев
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