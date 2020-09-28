Украинцы не хотят делать прививку от коронавируса даже бесплатно

Половина украинцев не согласились бы на бесплатную вакцинацию от коронавируса, тогда как согласился бы каждый третий.
Об этом свидетельствуют результаты исследования «Украинцы и COVID-19.Осень», проведенного компанией Research & Branding Group в сентябре 2020 года.
«Отношение к вакцинации остается отрицательным. В сентябре 2020 г. половина украинцев (50%) не согласились бы на бесплатную вакцинацию от коронавируса, тогда как согласился бы каждый третий (35%), а еще 15% — не определились», — говорится в сообщении.
При этом по сравнению с июнем число тех, кто не согласился бы на бесплатную вакцинацию от коронавируса, практически не изменилось, тогда как число тех, кто согласился бы, сократилось на 6%, а увеличилось на 7% число тех, кто не определился.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на 28 сентября лабораторно подтверждены 201 305 случаев COVID-19, из них за сутки — 2671.
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