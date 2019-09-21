Более 100 человек задержаны сегодня в Париже на акции «желтых жилетов»

По меньшей мере 106 человек задержаны в ходе протестов «желтых жилетов» в столице Франции. Об этом в субботу сообщили в префектуре полиции.
Как отмечается в сообщении, распространенном в Twitter, правоохранительные органы задержали 106 человек, а также оштрафовали 104 человека.
Акции «желтых жилетов» начались во Франции еще 17 ноября 2018 года. Первоначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Именно поэтому «униформой» движения стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Первая акция собрала 282 тыс. участников. С тех пор мобилизация снижалась. Список требований участников общественной кампании теперь включает не только социально-экономические, но и политические претензии к властям.
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