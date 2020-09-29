«Метинвест» выкупит евробонды на $300 млн

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы «Метинвест», выкупит все ранее выпущенные компанией евробонды-2021 на $115,3 млн и часть евробондов-2023 на $193,2 млн, сообщается в информации Metinvest B.V. о первых результатах получения согласия на выкуп своих еврооблигаций с погашением в 2021 и 2023 годах и выпуске новых еврооблигаций.

Согласно документу, который цитирует Интерфакс-Украина, в настоящее время в обращении находятся евробонды-2021 на сумму $115,3 млн, а с поправками и пересчетом с фиксированной процентной ставкой на их выкуп будет израсходовано $118,020 млн.

В обращении также находятся евробонды-2023 «Метинвеста» на общую сумму $504,515 млн, при этом в рамках первого этапа (с окончанием приема 28 сентября) приняты заявки на выкуп данных облигаций на сумму $193,227 млн.

Сообщается также, что общая основная сумма облигаций 2023 года, которые останутся непогашенными после завершения предложения, составит $311,238 млн.

«Метинвест» также сообщил, что уже получил от держателя евродондов-2021 на $80,8 млн информацию о намерении принять оферту. Если предложение о выкупе примут держатели 75% выпуска, то «Метинвест» будет вправе выкупить все находящиеся в обращении евродонды-2021.

Согласно обнародованным условиям, еврооблигации-2021 при ранней подаче заявок выкупаются по цене 103% от номинала, еврооблигации-2023 — по 104,25% от номинала.

Ранний срок приема заявок на выкуп облигаций-2021 и 2023, а также срок предоставления согласия на изменение условий досрочного погашения облигаций-2021 — по 28 сентября включительно, финальный срок — по 13 октября включительно. Ранняя ожидаемая дата расчетов — 1 октября, финальная — 16 октября.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа СКМ (71,25%) и «Смарт-холдинг» (23,75%), совместно управляющие компанией.