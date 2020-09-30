Суд признал Шабунина виновным в несвоевременной подаче декларации

Печерский районный суд Киева признал руководителя общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина виновным в несвоевременной подаче декларации о доходах.
«45 минут понадобилось Печерскому „суду“, чтобы признать меня виновным в несвоевременной подаче декларации», — сообщил Шабунин в соцсети Facebook.
Он подчеркнул, что несколько лет подает свою декларацию добровольно, даже тогда, когда закон этого не требовал.
«Напомню, что с подачей этой (декларации — Ред.) я опоздал на полдня. При том, что система показывает, что работал над ней два часа до дедлайна и еще несколько — после», — заявил Шабунин.
Он также уверяет, что правоохранители не нашли неправдивых данных в его декларации.
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