Депутат Лерос заявил, что на него готовят нападение

Народный депутат Гео Лерос заявил, что нардеп «Слуги народа» Николай Тищенко готовит на него нападение.

Об этом он сказал на заседании парламента 30 сентября.

«На днях честный офицер СБУ передал мне почти 6 часов записей разговора господина Дениса Комарницкого „смотрящего“ по Киеву и господина Николая Тищенко. В этом разговоре они откровенно рассказывают о том, как Зеленский их крышует, о том, как кум Ермак помогает ему, а также они обсуждают как совершить нападение на меня и еще одного народного депутата. Я прошу национальную полицию Украины воспринимать мое выступление как официальное заявление о преступлении господина Комарницкого, господина Тищенко и его кума Андрея Ермака», — заявил нардеп.

Он пообещал, что с 1 октября начнет публиковать записи, которые ему передали якобы в СБУ.