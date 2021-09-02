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Агрессивной риторикой глава ЦПК Шабунин прикрывает собственные провалы, - юрист

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Агрессивной риторикой глава ЦПК Шабунин прикрывает собственные провалы, - юрист

Проведенные ранее в Украине реформы в сфере правосудия и борьбы с коррупцией не сработали. Поэтому сейчас люди, которые эти реформы лоббировали в интересах западных структур, пытаются найти виноватых.

Об этом заявил адвокат Ростислав Попович, комментируя высказывания главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, который ввел новый термин — «член семьи врага реформ» и публично призвал давить на этих людей.

«Виталию Шабунину нужно как-то прикрыть неудачу тех бессмысленных и не имеющих никакого ни юридического, ни логического основания реформ, которые они уже тут провели. Уничтожена судебная власть, не работает ВСП, не могут выбрать главу САП и так далее. Теперь нужно как-то из этого выкрутиться, теперь нужно рассказывать, что кто-то другой виноват...», — заявил он.

«Такая история во всех реформах, в которых они принимали участие. Эти „реформы“ и не могли работать, поскольку изначально не были направлены на создание какого-то юридического механизма в тех или иных правоотношениях. Это просто были чьи-то „хотелки“, они просто проводили на нас эксперименты», — возмущен специалист.

В то же время в то, что кто-то реально понесет ответственность за провал реформ, адвокат не верит.

«Наши реформаторы-„соросята“ опираются на западных партнеров, а западные посольства за это соответственно щедро платят. Потому они никогда не будут привлечены к ответственности, пока им покровительствуют послы или люди из посольств. Они будут и дальше рассказывать всем, как нужно делать», — полагает он.

При этом, по мнению юриста, Запад специально делает ставку в Украине на таких одиозных и малоэффективных людей как Шабунин или директор НАБУ Артем Сытник.

«Если эти люди одиозны, значит у них есть какой-то определенный негативный шлейф, значит, в случае надобности, их можно будет легко „слить“ как отработанный материал. На таких людей, наверное, имеется компромат и в любой момент можно слить этот компромат, открестится и похоронить историю с тем же самым ЦПК или Артемом Сергеевичем (Сытником, — Ред.). Запад убивает двух зайцев — он имеет подконтрольного человека, который делает все, что хочешь, а если с ним нужно будет прощаться, то с ним попрощаться очень легко.... Им в принципе нет смысла выбирать честного человека, который не будет слепо удовлетворять „хотелки“ Запада. Если придет любой думающий человек и посмотрит на то, что предлагает нам Запад, он же скажет, что тут нужно делать поправку на объективную реальность, а не бесконечно проводить какие-то глупые эксперименты. А такие люди как господин Шабунин будут исполнять любые команды, делать дурные и ненужные вещи лишь бы им дали очередной грант», — полагает Попович.

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Напомним, ранее активист Виталий Шабунин, который возглавляет работающий на западные гранты Центр противодействия коррупции, назвал среди ключевых задач ЦПК продвижение механизмов воздействия в отношении «врагов реформ и членов их семей». Эта формулировка вызвала резкую критику, из-за очевидной параллели с «членами семей врагов народа» времен сталинских репрессий.

Виталий Шабунин, Ростислав Попович
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