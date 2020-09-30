Рада в октябре будет работать пленарном режиме только один день

Верховная Рада приняла постановление № 4171 «О внесении изменений в календарный план проведения четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва».
Как передает «Интерфакс-Украина», за документ на заседании в среду проголосовал 281 народный депутат.
Согласно тексту постановления, пленарные заседания в четверг и пятницу будут заменены на работу в комитетах, следующие две недели (5-9 октября и 12-16 октября — Ред.) депутаты также проведут не в режиме заседаний, а работая в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.
Заседание Верховной Рады состоится только во вторник, 20 октября, в остальные дни месяца парламентарии будут работать с избирателями.
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