Войти
Трамп снова отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов
резонанс
Трамп снова отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов
Зеленский обещает до конца своей каденции аэропорт в Виннице
инфраструктура
Зеленский обещает до конца своей каденции аэропорт в Виннице

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

происшествие
RSS

В Киеве до смерти забили сотрудницу посольства США

1256

Правоохранители Киева устанавливают обстоятельства травмирования сотрудницы посольства США, которую в бессознательном состоянии с травмой головы обнаружили прохожие на ул. Толбухина, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

«Сегодня, 30 сентября, на спецлинию „102“ в столичную полицию поступила информация об обнаружении женщины с травмой головы в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей на ул. Толбухина, что в Шевченковском районе столицы», — говорится в сообщении.

Так, женщину в бессознательном состоянии госпитализировали в больничное учреждение, где она впоследствии скончалась. Правоохранители отмечают, что при осмотре вещей потерпевшей обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя.

«Сейчас в лечебном учреждении и на месте происшествия следователи и представители других профильных служб проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также обстоятельства, при которых женщина получила телесные повреждения», — добавили в полиции.

Читайте также: За кресло мэра Одессы будут бороться два Зеленских, пять Филимоновых, Саакашвили и Дарт Вейдер

В результате проведения неотложных первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к избиению женщины может быть причастен мужчина, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстрижены).

Сейчас продолжаются его поиски.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Киев, посольство США, полиция
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 30 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему я не верю в аграрную сверхдержаву

Состоянием на 2019 год общее количество трудоспособного населения составляет 16,5 млн чел. И только 3 млн работает в сельском хозяйстве. Если допустить, что одно рабочее место в сельском хозяйстве создаёт ещё рабочее место в смежных отраслях, то это 6 млн. Что делать с остальными 10 млн? В аграрной державе это потенциальные кандидаты на эмиграцию.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Беги, Турчинов, беги: когда самозваного «патриота» призовут к ответу за сдачу Крыма?

«Всякого интенданта через три года исполнения должности можно расстреливать без суда», - любил говорить знаменитый полководец Александр Суворов. Так вот, в нашем случае самопровозглашенного «патриота» Турчинова можно ставить к стенке, не дожидаясь, пока пройдет три года.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О рисках стимулирующей денежно-кредитной политики в развивающихся странах

В период турбулентности развивающиеся страны особо уязвимы. Стимулирующая денежно-кредитная политика может (не обязательно, но может) дополнительно осложнить ситуацию, в результате не исключен «идеальный шторм» - одновременным наступлением долгового, валютного, банковского кризиса и неплатежей в экономике.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016