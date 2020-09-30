В Киеве до смерти забили сотрудницу посольства США

Правоохранители Киева устанавливают обстоятельства травмирования сотрудницы посольства США, которую в бессознательном состоянии с травмой головы обнаружили прохожие на ул. Толбухина, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.
«Сегодня, 30 сентября, на спецлинию „102“ в столичную полицию поступила информация об обнаружении женщины с травмой головы в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей на ул. Толбухина, что в Шевченковском районе столицы», — говорится в сообщении.
Так, женщину в бессознательном состоянии госпитализировали в больничное учреждение, где она впоследствии скончалась. Правоохранители отмечают, что при осмотре вещей потерпевшей обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя.
«Сейчас в лечебном учреждении и на месте происшествия следователи и представители других профильных служб проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также обстоятельства, при которых женщина получила телесные повреждения», — добавили в полиции.
В результате проведения неотложных первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к избиению женщины может быть причастен мужчина, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстрижены).
Сейчас продолжаются его поиски.
Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.
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