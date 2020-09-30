Ермак написал туманный пост об ошибках некоторых членов команды президента

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что некоторые люди в команде президента Украины Владимира Зеленского со временем решили, что они больше команды, но не стоит пытаться обыграть свою же команду ради какого-то своего личного интереса.

«Действовать совместно, координировать усилия, находить командные решения — это то, что нужно для построения современной конкурентной Украины. Если ты в команде, не пытайся обыграть свою же команду ради какого-то своего интереса. Если ты обещаешь, выполняй то, ради чего тебя взяли в команду, и чего от тебя ожидает общество. Это простые принципы, которые, к сожалению, зачастую теряются где-то в высоких коридорах и парламентских кулуарах», — написал он в среду на своей странице в Фейсбук.

По его словам, «уже понятно, что некоторые люди в команде президента со временем почувствовали, что они — лично — больше команды». «Разочарую. Это иллюзия, которая в итоге может повредить государству, если человек не вернется к объективной оценке, прежде всего, себя, своих действий, своих целей. Независимо от властного или депутатского статуса...», — указал он.

Ермак подчеркнул, что в 2019 году благодаря победе на выборах президента Владимира Зеленского многие получили долгожданный шанс реализовать в Украине те положительные изменения и программы, которые блокировались в течение десятилетий.

«Часть из этих людей выполняет свою работу эффективно, еще часть — допускают ошибки и всплески личностного, которые конфликтуют с государственнической позицией. И что требует от нас жестких выводов. Это нормальный рабочий процесс, которого не избежать. Еще раз. Идеальных людей и решений не бывает. Но надо уметь мгновенно реагировать на сложные ситуации», — заявил он.

При этом Ермак указал, что в сложных ситуациях нет простых и очевидных решений, как это иногда выглядит в теории. «Мы уволили, мы знаем, мы оказываем давление». Можно с легкостью написать несколько хороших фейсбучных текстов и сказать, что дело сделано. «Все разложено по полочкам». А на самом деле — пустота«, — отметил он.

Руководитель ОП также считает, что народным депутатам, чтобы хорошо понимать, что происходит на Донбассе, нужно все-таки туда лично съездить, но не в «паркетном режиме админпоездки» и не на полдня.

«А увидеть воочию настоящую жизнь. Откровенно пообщаться с местными жителями, военными. Послушать боль конкретных людей — например, расспросить об их отношении к режиму прекращения огня. И, наконец, понять, что эта тишина (долговременная, кстати) для них действительно означает. А уже потом обсуждать что-то, писать очень обличительные „фейсбучные поучения“, давать глобальные советы, как за три дня все решить. Только тогда это будет взаимно полезно. Или нет? Или как всегда обойдемся словами „суперзнатоков“?», — отметил он