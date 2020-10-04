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Ермак уверяет, что депутаты монобольшинства на 100% доверяют Зеленскому

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Ермак уверяет, что депутаты монобольшинства на 100% доверяют Зеленскому

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак убежден, что фракция «Слуги народа» в Верховной Раде сохраняет свою целостность, а различные позиции депутатов во время голосований свидетельствуют о демократии и развитии партии.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы не были бы демократическим государством, если бы сегодня по всем вопросам все голосовали. Это же не Коммунистическая партия СССР. Но если вы посмотрите на самые принципиальные вопросы, то я считаю, что сегодня партия сохраняет свою монолитность», — сказал Ермак в эфире канала «Украина 24».

По его словам, людей в «Слуге народа» объединяет то, что эта политическая сила пришла в парламент потому, что президентом стал Зеленский.

«Для этой партии, для каждого ее члена человеком-лидером является президент Зеленский. Они и в дальнейшем на 100% доверяют этому человеку. Это самое главное. И сегодня он является тем человеком и тем лидером, вокруг которого существует монолитность этой партии», — отметил Ермак.

«Есть один человек, которому поверило украинское общество и которому поверили эти люди, которые собрались в партию „Слуга народа“, которая сформировала монобольшинство», — добавил он.

Руководитель Офиса президента отметил, что депутаты, которые потом стали составной монобольшнства, впервые в украинской истории были избраны полностью на демократических выборах и без каких-либо финансовых обязательств. Он добавил, что в украинский парламент пришли совершенно новые люди, большинство из которых были профессионалами в своей сфере.

«Это совсем другая генерация украинских политиков. Считаю, что у большинства из них есть очень хорошие шансы для того, чтобы стать действительно профессиональными политиками нового поколения», — сказал он.

Относительно различных заявлений отдельных депутатов, которые влияют на уровень рейтингов партии и президента, Ермак отметил: большинство нынешних парламентариев никогда не были в большой политике и не всегда понимают, что каждое сказанное ими слово будет под пристальным вниманием. Поэтому сегодня руководители фракции и партии ведут работу в отношении коммуникации.

«Мы работаем не ради цифр и рейтингов. Самое главное — это результат твоей работы. Давайте посмотрим на то, что они сделали. А за год они сделали очень много. За год именно эти депутаты проголосовали много исторических законов, которые будут изучаться в истории нашей страны. Именно эти депутаты сегодня работают над большим пакетом прогрессивных законов, которые, по моему мнению, продвинут нашу страну очень далеко вперед», — заявил руководитель Офиса главы государства.

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Отметим, что по данным КИУ, с начала 2020 года у депутатов монобольшинства ухудшились показатели поддержки решений Верховной Рады. Так, если в период с сентября по декабрь 2019 года в среднем принятые законы поддерживали 228 народных депутатов «Слуги народа», то, в частности, за период с января по июль 2020 года показатель поддержки снизился до 220 депутатов.

Слуга народа, Андрей Ермак
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