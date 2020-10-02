Коболев заболел COVID-19

Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что заболел COVID-19, на время его самоизоляции его обязанности будет выполнять первый заместитель главы правления Сергей Перелома.

Об этом Коболев написал в Facebook.

«Очередной COVID-антирекорд в Украине и я, к сожалению, часть этой статистики. Как говорили эпидемиологи, коллективный иммунитет сформируется, когда 70% общества перенесут болезнь. Поэтому мы были готовы к этой реальности — и компания, и я лично. Чувствую себя хорошо, надеюсь, что нюх не потеряю, ни реальный, ни деловой. Все совещания, встречи и интервью переношу в онлайн. К этому не привыкать — менеджмент и сотрудники Нафтогаза преимущественно на дистанционной работе с марта, и о плюсах такого формата я уже неоднократно рассказывал. На время моей самоизоляции выполнять мои обязанности будет Сергей Перелома», — отметил Коболев.

«Вчера прилетел из командировки, сдал тест, до результата нигде не появлялся. Положительный результат получил час назад, предупредил всех, с кем контактировал. Носите маски, мойте руки, держите дистанцию», — добавил он.