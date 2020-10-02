Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси

Украина намерена присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси и продемонстрировать последовательную политику в отношении соседнего государства.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC News Украина.
«Я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там в этом списке. Но так, мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики. Украина считает, что в этой ситуации важно действовать единым фронтом. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помогать народу Беларуси в этой сложной ситуации», — заявил он.
Он отметил, что цена такой солидарности для Украины намного выше, чем для стран ЕС или НАТО, потому что Украина не находится под «зонтиком защиты» этих объединений, а расширение влияния России в Беларуси угрожает украинской безопасности.
Напомним, в официальном журнале ЕС в пятницу опубликовали список из 40 белорусских чиновников, против которых Евросоюз вводит санкции за нечестные выборы и репрессии против мирных протестующих.
МИД Беларуси уже заявил о введении ответных санкций против ЕС.
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