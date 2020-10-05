По данным ВОЗ, COVID-19 может болеть каждый десятый житель планеты

В ВОЗ предполагают, что коронавирусная инфекция COVID-19 может быть у 10% населения планеты, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
По словам Райана, согласно «наилучшим оценкам» ВОЗ, один из 10 человек в мире может быть инфицирован коронавирусом. AP отмечает, что этот показатель составляет 760 млн человек.
Райан добавил, что показатели различаются в городских и сельских местностях, а также в разных группах, но, в конечном итоге, расчеты показывают, что «подавляющее большинство населения планеты находится в риске» заражения COVID-19.
Как сообщает AP, оценки ВОЗ значительно превышают число подтвержденных случаев коронавируса в мире. Так, согласно данным статистического сайта Worldometer, по состоянию на 5 октября в мире выявлено более 35 млн. заражений COVID-19.
В ВОЗ ранее уже заявляли о занижении официальных показателей по коронавирусу. Так, 28 сентября Райан заявил, что реальное число смертей людей с коронавирусом COVID-19 выше, чем об этом свидетельствует официальная статистика.
«Когда вы что-то считаете, вы никогда не посчитаете идеально, но я могу вас заверить, что нынешние показатели, вероятно, ниже действительных», — сказал он.
По официальным данным, в мире скончалось более 1 млн инфицированных коронавирусом.
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