Зеленский хочет съехать с резиденции в «Конче-Заспе»

Президент Владимир Зеленский заявил, что государственную дачу на территории резиденции «Конча-Заспа» воспринимает как отель, а жить хочет дома, поэтому хочет построить или арендовать дом.

Об этом сообщил Офис президента со ссылкой на интервью Зеленского европейскому изданию Politico Europe

«У меня был частный дом под Киевом, но там было невозможно работать из-за ковида. Дом был продан. Тогда я временно переехал в резиденцию. Сегодня это для меня просто отель, иначе я это не использовал бы. Хотя, согласно нашему законодательству, имею полное право, но я хочу жить дома. Сейчас мы с женой ищем новое место. Построим дом, или возьмем в аренду», — заявил он.

По словам Зеленского, для его семьи важно иметь «свое личное семейное гнездышко».