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Антисемитский скандал под боком у Зеленского: директор Конча-Заспы не смог опровергнуть свое оскорбительное высказывание и начал угрожать

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Антисемитский скандал под боком у Зеленского: директор Конча-Заспы не смог опровергнуть свое оскорбительное высказывание и начал угрожать

В поселке Конча-Заспа вспыхнул антисемитский скандал. Пытаясь насильно выселить из арендуемого дома 73-летнего депутата первого созыва ВР Юрия Гайсинского, директор базы отдыха Александр Гурин заявил: «Мы же не в Бабий Яр вас выселяем». После того как оскорбительный поступок чиновника попал на страницы СМИ, а Киевская еврейская община публично осудила Гурина, он решил усугубить ситуацию и написал комментарии с угрозами выселить арендатора через две недели.

Свое сообщение директор базы отдыха оставил под постом Гайсинского, в котором экс-нардеп детально описал обстоятельства случившего накануне инцидента.

«...В конце разговора я спросил у Гурина, как они собираются выселять пожилых людей, например, Звягильского Е. Л., которому уже 88 лет.

Гурин ответил: „Мы же вас не в Бабий яр переселяем“ Я онемел. Увидев моё состояние, Гурин стал говорить, что это была „шутка“. Чувствовал я себя отвратительно», — писал Гайсинский.

Он также довольно подробно пояснил, почему считает требования Гурина к нему выселится из арендуемого дома незаконными и безосновательными.

«В мае Гурин встретился со мной в очередной раз. Это было сразу после оглашения по ТВ списка РНБО из 20 человек, которые подлежали выселению в первую очередь.

Критерии отбора «лишенцев» или "пораженцев в правах"названы не были.

Мне стало не по себе: так выселяли из домов только большевики и нацисты.

В разговоре со мной Гурин предложил мне выселиться добровольно. Я отказался, объяснив, что не нарушал требований закона и условий договора.

Гурин долго и нудно уговаривал меня выселиться. Говорил примерно так: он лично не знает оснований для выселения, но все равно договор аренды будет досрочно расторгнут и все будут выселены. Я сказал Гурину, что это большевизм, что Украина покончила с коммунистическим злом ещё в 1991 году«, — написал Гайсинский, уточнив, что условий аренды перестроенного деревянного финского домика за 10 лет проживания в нем он не нарушал, а все счета — исправно оплачивал.

На все эти аргументы Гурин под постом Гайсинкого написал буквально следующее:

«Уважаемый Юрие Александрович! Ничего лучше не придумали как зацепиться за тематику расизма? Когда? За две недели до выселения? Зачем? Потому, ничем другим внимание не привлечь? С момента нашей с Вами последней встречи (7 июня) прошло уже почти два месяца. 7 июня мы действительно разговаривали с Вами полтора часа в офисе Дома отдыха „Конча-Заспа“ о прекращении действия договора пользования дачей, на что Вы ответили положительно и предоставили свой адрес электронной почты для обмена документов, после чего пожали руки и еще некоторое время продолжали общаться».

В ответ Гайсинский лишь пожелал Гурину «покаяться», скорее всего, во лжесвидетельстве.

Свое антисемитское высказывание про Бабий Яр директор базы отдыха Конча-Заспы, несмотря на то, что правил комментарий трижды, так и не опроверг.

А за отсутствие законных оснований для выселения арендаторов нарвался еще и на жесткую критику других комментаторов поста.

«Два тижня до виселення» — это кто решил? Есть решение суда? Можно так, без каких-либо законных оснований в одностороннем порядке разрывать действующий, никем не оспоренный договор?...Есть такая статья в Уголовном кодексе Украины — злоупотребление служебными полномочиями. Не мешало бы проконсультироваться с любым юристом на эту тему, изучить соответствующую статью Уголовного кодекса, очень пригодится«, — отметил один из пользователей Фейсбук в дискуссии.

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Напомним, на территории базы отдыха Конча —Заспа, на правах аренды домов, проживает порядка 200 действующих и бывших чиновников. Там же по соседству в государственной даче уже больше года живет президент Владимир Зеленский и второй президент Украины Леонид Кучма. Их никто не выселяет, и коммунальные услуги они не оплачивают.

Досрочно освободить арендуемые дома СНБО предписало только 20 лицам из более, чем 200. В «черный список», например, не попал один из спонсоров «Слуг народа» и бывший депутат от БПП Сергей Тригубенко, но попал 88-летний доктор технических наук, профессор и премьер-министра Украины 1993-1994 гг. Ефим Звягильский.

Против Госуправления делами арендаторы уже подали 8 исков в суд, оспаривая таким образом безосновательность к ним претензий и требований покинуть дома до окончания срока аренды.

Конча-Заспа, Александр Гурин, Юрий Гайсинский
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