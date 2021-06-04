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Начался процесс выселения бывших чиновников с государственных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице

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Начался процесс выселения бывших чиновников с государственных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице

В Конча-Заспе и Пуще-Водице начался процесс выселения лиц, проживающих на государственных дачах, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Касательно выполнения протокольного решения от 14 мая 2021 года о необходимости урегулирования вопроса использования объектов государственной собственности. Речь шла именно о Конча-Заспе, о Пуще-Водице. На сегодняшний день мы получили первый отчет по этому вопросу и можем вам доложить, что первые 20 лиц сейчас находятся в процедуре выселения», — рассказал Данилов на брифинге после заседания СНБО в пятницу.

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Он также огласил список тех, кто находится в процессе выселения. Среди них экс-генпрокурор Святослав Пискун, экс-министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева, бывший министр юстиции Александр Лавринович, бывший министр образования и науки Дмитрий Табачник и его бывший заместитель Виктор Ивченко, бывший вице-премьер-министр Иван Васюник, экс-министр угольной промышленности Украины Виктор Тополов, бывший вице-премьер-министр Владимир Семиноженко и другие.

Конча-Заспа, Алексей Данилов, Пуща-Водица
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