Досрочные президентские выборы поддерживают 38,4% украинцев, парламентские – 43%

Процент населения, поддерживающего досрочное проведение выборов президента и Верховной Рады Украины, увеличивается, свидетельствуют результаты исследования Центра социального мониторинга. Результаты опроса презентованы на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» во вторник.

Необходимость досрочного проведения выборов президента Украины поддерживают 38,4% респондентов (17,9% — безусловно поддерживают, 20,5% — скорее поддерживают). Скорее не поддерживают досрочные выборы 22,4%, безусловно не поддерживают — 27,5% и затруднились ответить 11,7% опрошенных.

Согласно исследованию, проведенному в декабре прошлого года, только 16,8% считали необходимым провести досрочные выборы президента. В июне 2020 года этот показатель составлял 26,9%, в июле — 37,0%, в августе — 35,7%.

При этом в сентябре 43,0% респондентов считают необходимым провести досрочные выборы в Верховную Раду (безусловно да — 18,9%, скорее да — 24,1%). Скорее не поддерживают досрочные выборы в парламент — 21,9%, безусловно нет — 23,7% и затруднились ответить 11,4% опрошенных. Для сравнения, в декабре прошлого года за досрочное проведение выборов в Верховную Раду высказывалось 27,7% респондентов, в июне 2020 года — 31,1%, в июле — 36,6%, в августе — 40,9%.

В ходе полевого этапа исследования 20-29 сентября было опрошено методом личного интервью по месту проживания респондента 3 тыс 14 человек. Стандартная погрешность выборки составляет 1,1-1,9%.