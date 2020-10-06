Минобразования и ПриватБанк к началу октября вернули 70% средств за пробное ВНО, - Минфин

Министерство образования и науки Украины совместно с государственным ПриватБанком (Киев) вернули плату за пробное ВНО 149,6 тыс. его участникам в размере 36,67 млн грн, что составляет 69,9% ее общей суммы (52,45 тыс. грн).
Согласно сообщению на сайте Министерства финансов во вторник, соответствующие средства выплачиваются на безвозвратной основе.
Ранее они были направлены из Фонда по борьбе с COVID-19 в ПриватБанк с целью их возврата 218,7 тыс. участников, уточнил Минфин.
Указывается, что проведение выплат проходит в период с 1 июля по 1 декабря 2020 года через отделения банка.
Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов занимал 1-е место (591,9 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.
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