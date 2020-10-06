Украина повысила ставки по ОВГЗ на 0,2-0,5 п.п.

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего займа (ОВГЗ) во вторник повысило ставку отсечения 4-мес. ОВГЗ с 7% с 7,2%, 12 мес. — 9,5% до 10% и 29 мес. — с 10,5% до 10,95%.
Согласно информации на сайте ведомства, это позволило увеличить объем продаж до 3,4 млрд грн с 2,04 млрд грн неделей ранее.
Минфин на трех аукционах отказался удовлетворить лишь одну из 23 заявок на 0,2 млрд грн на покупку годичных бумаг под 10,25%.
Помимо того были проданы 6-мес. долларовые бумаги под прежнюю ставку 3,39% годовых на $135,3 млн.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016