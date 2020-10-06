Украина повысила ставки по ОВГЗ на 0,2-0,5 п.п.

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего займа (ОВГЗ) во вторник повысило ставку отсечения 4-мес. ОВГЗ с 7% с 7,2%, 12 мес. — 9,5% до 10% и 29 мес. — с 10,5% до 10,95%.

Согласно информации на сайте ведомства, это позволило увеличить объем продаж до 3,4 млрд грн с 2,04 млрд грн неделей ранее.

Минфин на трех аукционах отказался удовлетворить лишь одну из 23 заявок на 0,2 млрд грн на покупку годичных бумаг под 10,25%.

Помимо того были проданы 6-мес. долларовые бумаги под прежнюю ставку 3,39% годовых на $135,3 млн.