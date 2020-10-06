ЕС пообещал оставаться самым надежным партнером Украины

Президент Европейского Союза Шарль Мишель заявляет, что Европейский союз является, и будет оставаться наибольшим и надежным партнером Украины.

Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции, которая состоялась по окончании саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

«Это был первый физический саммит в Брюсселе со времени кризиса пандемии коронавируса. Это подчеркивает важность, которую Европейский союз придает отношениям с Украиной. ЕС — есть и будет оставаться наибольшим и самым надежным партнером», — подчеркнул Мишель, которого цитирует Интерфакс-Украина.

Он заверил, что ЕС хочет углублять отношения с Украиной еще больше.

По словам Мишеля, в ходе саммита стороны обсудили три сферы отношений: COVID-19, Соглашение об ассоциации, повестку дня реформ.

А свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что получил заверение лидеров Европейского Союза, что санкции ЕС против РФ будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Совместно с партнерами мы в очередной раз призвали Российскую Федерацию обеспечить полное выполнение Минских договоренностей. Я также получил заверение, что санкции Европы будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины», — сказал он.

Зеленский указал, что европейские партнеры высоко оценили усилия Украины на пути к миру на Донбассе, активную и конструктивную позицию в Нормандском формате.