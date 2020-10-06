ЕС пообещал оставаться самым надежным партнером Украины

Президент Европейского Союза Шарль Мишель заявляет, что Европейский союз является, и будет оставаться наибольшим и надежным партнером Украины.
Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции, которая состоялась по окончании саммита Украина-ЕС в Брюсселе.
«Это был первый физический саммит в Брюсселе со времени кризиса пандемии коронавируса. Это подчеркивает важность, которую Европейский союз придает отношениям с Украиной. ЕС — есть и будет оставаться наибольшим и самым надежным партнером», — подчеркнул Мишель, которого цитирует Интерфакс-Украина.
Он заверил, что ЕС хочет углублять отношения с Украиной еще больше.
По словам Мишеля, в ходе саммита стороны обсудили три сферы отношений: COVID-19, Соглашение об ассоциации, повестку дня реформ.
А свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что получил заверение лидеров Европейского Союза, что санкции ЕС против РФ будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
«Совместно с партнерами мы в очередной раз призвали Российскую Федерацию обеспечить полное выполнение Минских договоренностей. Я также получил заверение, что санкции Европы будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины», — сказал он.
Зеленский указал, что европейские партнеры высоко оценили усилия Украины на пути к миру на Донбассе, активную и конструктивную позицию в Нормандском формате.
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