В ЕС заявили, что Киев и Брюссель должны быть более «амбициозными» в двухсторонних отношениях

Европейский Союз и Украину связывают тесные узы и взаимовыгодное партнерство, однако Киев и Брюссель должны быть более амбициозными и продолжать углублять двухстороннее сотрудничество, считает президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
«ЕС и Украину связывают тесные и особые узы. Взаимовыгодное партнерство, которое нам нужно развивать. Я хочу, чтобы мы оставались амбициозными в наших отношениях. Давайте узнаем, что мы еще можем сделать вместе», — написала фон дер Ляен на своей странице в твиттере во вторник.
Как сообщалось, 12 октября в Киеве начинается 23-ий саммит Европейского Союза и Украины.
Европейский Союз на нем представляют президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ожидается, что участники саммита еще раз засвидетельствуют приверженность дальнейшей политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, а также непоколебимую поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
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