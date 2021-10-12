В ЕС заявили, что Киев и Брюссель должны быть более «амбициозными» в двухсторонних отношениях

Европейский Союз и Украину связывают тесные узы и взаимовыгодное партнерство, однако Киев и Брюссель должны быть более амбициозными и продолжать углублять двухстороннее сотрудничество, считает президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

«ЕС и Украину связывают тесные и особые узы. Взаимовыгодное партнерство, которое нам нужно развивать. Я хочу, чтобы мы оставались амбициозными в наших отношениях. Давайте узнаем, что мы еще можем сделать вместе», — написала фон дер Ляен на своей странице в твиттере во вторник.

Как сообщалось, 12 октября в Киеве начинается 23-ий саммит Европейского Союза и Украины.

Европейский Союз на нем представляют президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ожидается, что участники саммита еще раз засвидетельствуют приверженность дальнейшей политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, а также непоколебимую поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.